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Украина отправляет своих солдат на самоубийство в нынешних атаках – шансов победить Россию на поле боя у ВСУ нет. Также нереалистичными являются планы Украины по захвату Крыма, населенного этническими русскими.

Об этом на заседании Совбеза ООН, посвященного передаче Украине оружия, заявил ирландский журналист Чей Боуз, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Большинство соглашается с тем, что Украина не может рассчитывать даже на начальные результаты против хорошо подготовленных линий обороны. Западные исследования показывают, что Украина не может добиться своих целей. Военная помощь лишь ухудшает ситуацию, люди гибнут на минных полях, некоторые из вооружений, предоставленные Украине, начали использоваться во Вьетнамской войне в 60-х годах. Также немецкие танки «Леопард» имеют значительный возраст, они должны противостоять минам, но показали, что против них хорошо работают вертолеты России, российские мины, они не могут преодолеть минные поля, Украина не имеет преимущества в воздухе и воздушной поддержки. Эти атаки являются просто самоубийственными. Ни один офицер НАТО не может сказать что-то другое, кроме, как что это – путь к трагедии», – сказал журналист.

«Мы видим, как украинских мужчин, которые идут в атаку, просто уничтожают, видим значительные потери человеческой силы и материальных ресурсов. Эта идеология, что Украина может победить Россию на поле битвы, она просто порочна, как и то, что Украина может вернуть Крым с этническим российским населением», – заявил Боуз.