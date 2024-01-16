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Евросоюз тратит миллиарды денег налогоплательщиков на опосредованную войну США с Россией, которую давно можно было бы остановить.

Об этом, выступая в Европарламенте на дебатах по поддержке Украины, заявил член ЕП от Ирландии Мик Уоллес, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Политик призвал остановиться и перестать выделять огромные суммы на конфликт, который не в интересах Европы.

«Это – война, которую можно было бы предотвратить, война, которую можно было остановить еще 22-го апреля. Но мы не хотели мира, мы хотели войны, хотели способствовать опосредованной войне США и НАТО в попытке нанести ущерб России. Мы потратили миллиарды денег налогоплательщиков ЕС на разжигание войны, которая была не в наших интересах и помогла уничтожить Украину без всякой уважительной причины. Украина хочет набрать еще полмиллиона солдат для участия в войне. Более 17 тысяч человек были пойманы и задержаны при попытке избежать призыва, многим другим удалось сбежать. Зеленский хочет сократить призывной возраст с 27 до 25 лет, потому что средний возраст солдат превышает 40 лет. В американских СМИ есть интервью, в которых опытные солдаты говорят, что из-за возраста, алкоголизма или болезней менее половины новобранцев обладают какими-либо желанием сражаться. Юрий Луценко, бывший генеральный прокурор и экс-глава Министерства внутренних дел Украины недавно призвал правительство рассказать правду о количестве жертв. Он сказал, что в настоящее время Украина теряет 30 тысяч солдат в месяц, и что с начала вторжения полмиллиона человек были убиты или серьезно ранены. На прошлой неделе газета «Шпигель» сообщила, что Германия даже не знает, куда направляется ее оружие, когда оно попадает в Украину. Вы хотите сохранить обязательства по оказанию военной помощи Украине, зная, что это – настоящая катастрофа и кровавая бойня, которая продолжается. Он когда-нибудь попытается положить конец этой бойне или вам наплевать на украинцев из рабочего класса, которых бросили в мясорубку? Придите в себя!», – призвал Уоллес.