«Украинцев будут пожирать ковидные осложнения» – эксперт в ужасе от пандемии в «незалежной»

03.03.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Пока киевский истеблишмент занимается интригами и политикой, умирающая от пандемии коронавируса Украина сталкивается с новыми эпидемиологическими проблемами – массовыми осложнениями от неправильного лечения COVID-19.

Об этом в ходе пресс-конференции в Киеве заявил руководитель проектов Всеукраинского совета защиты прав и безопасности пациентов Виктор Корогод, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Не всегда одна вакцина решает все вопросы. Если сравнить одни и те же стандарты, по которым пациенты переходят на лечение в условиях реанимации, то в Украине процент невыживаемости подключённых к ИВЛ, составляет 91%. В такой же реанимации, к примеру, в Германии, погибают 53%.

То есть, мы говорим, что медицинская помощь должна быть комплексной. Одна вакцина – это очень лёгкое представление, что вакцинирование решит эту проблему.

Мы с этим возбудителем надолго, он будет мутировать, будет вторая, третья и четвёртая волна. Мы не признаемся сами себе и всему миру, что наша реформа поставила страну в состояние неготовности к этим вызовам», – сказал он.

Виктор Корогод добавил, что вместо решения проблемы украинские политики занимаются интригами и междоусобицей, а значит, страну ждёт страшное будущее.

«Не меньше половины пациентов, которые переболели лёгкой и средней формой, я уже не говорю о тяжёлой форме, имеют последствия, которые ещё как минимум два-три года будут сказываться. Это мы называем «лонг ковид», длительное осложнение.

Они могут быть совершенно разных клинических форм, но в их основе лежат проблемы иммунитета, проблемы восстановления. И это для нас будет новая специальность, новая схема реабилитации, новые статьи расходов.

У нас начинается новый этап, и мы себе слабо представляем, как мы будем справляться. Я думаю, что ближайшие два-четыре года Украину будут пожирать осложнения, побочки и «лонг ковид», – резюмировал эксперт.