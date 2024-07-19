Нас обманывают. Нужен шажок к переговорам – пропагандистка Зе-Офиса

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украина находится в большой зависимости и не осмыслила свои возможности в ходе войны, а с экранов видеоблогов и телеграм-каналов населению подают слишком упрощенную информацию, завышая ожидания.

Об этом в эфире своего видеоблога заявила обслуживающая интересы офиса президента Украины пропагандистка Наталья Мосейчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«Друзья, вы должны понимать, что в Телеграм-каналах, которые вы читаете, в Ютуб-блогах вам предлагают очень простые решения. Они очень простые, линейные, они примитивные. Понимаете, так не может быть, и так не будет. Вы увидели только верхушку айсберга того, сколько всего нужно нарисовать, раскрыть скобки, решить для себя, дать ответы на очень много вопросов для того, чтобы сделать малюсенький шаг в сторону переговоров. Потому что большая зависимость, потому что у нас к себе есть куча вопросов без ответов. Потому, что мы не осмыслили наши мощности, мы вас не услышали, на что вы, на что мы все способны», – заявила Мосейчук.