Нас обманывают. Нужен шажок к переговорам – пропагандистка Зе-Офиса

Анатолий Лапин.  
19.07.2024 10:51
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Общество, Политика, Россия, Сюжет дня, Украина


Украина находится в большой зависимости и не осмыслила свои возможности в ходе войны, а с экранов видеоблогов и телеграм-каналов населению подают слишком упрощенную информацию, завышая ожидания.

Об этом в эфире своего видеоблога заявила обслуживающая интересы офиса президента Украины пропагандистка Наталья Мосейчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина находится в большой зависимости и не осмыслила свои возможности в ходе войны, а...

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«Друзья, вы должны понимать, что в Телеграм-каналах, которые вы читаете, в Ютуб-блогах вам предлагают очень простые решения. Они очень простые, линейные, они примитивные. Понимаете, так не может быть, и так не будет. Вы увидели только верхушку айсберга того, сколько всего нужно нарисовать, раскрыть скобки, решить для себя, дать ответы на очень много вопросов для того, чтобы сделать малюсенький шаг в сторону переговоров.

Потому что большая зависимость, потому что у нас к себе есть куча вопросов без ответов. Потому, что мы не осмыслили наши мощности, мы вас не услышали, на что вы, на что мы все способны», – заявила Мосейчук.

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