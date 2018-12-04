04.12.2018, Луганск, Александр Гусар
 
Война, Вооруженные силы, Донбасс, Мобилизация, Украина
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Украинцев гонят на войну вместе с личными автомобилями

Сотрудники военкоматов подконтрольной Киеву территорий Луганской области в рамках введённого военного положения призывают на сборы военнообязанных мужчин на личных автомобилях.

Об этом сегодня на брифинге сообщил начальник пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Яков Осадчий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Не желая участвовать в начавшихся на Украине военных сборах, мужское население территории Луганской области, временно подконтрольной Киеву, массово покидает свои дома», – констатировал Яков Осадчий.

При этом он добавил, что военнослужащих призывают на сборы вместе со своим транспортом.

«Сотрудники военкоматов, совместно с военнослужащими Национальной гвардии проводят поквартирные обходы с целью выявления военнообязанных мужчин для принудительной их отправки на сборы. Мужчин, имеющих в собственности автомобильный транспорт, обязывают убывать на личных автомобилях», – заявил начальник пресс-службы ЛНР.

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