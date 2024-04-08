«Украинцев готовят к какому-то ужасу» – Дикий

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Понижение призывного возраста на Украине связан с тем, что общество готовят к крайне непопулярным решениям. Об этом на канале «Politeka» заявил украинский телеведущий Виталий Дикий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Президент принял решение, снизили возраст с 27 до 25 лет. Сейчас принудительно с 25 лет будут продолжать ловить ТЦК. И при этом они говорят, что на сегодняшний день большого количества военнослужащих не нужно», – сказал Дикий.

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«Это парадокс, когда говорят, что на данный момент не нужно большого количества военнослужащих, потому что провели аудит, и достаточно людей даже для ротации. Это очень важно. Но зачем нужно было понижать возраст? Просто, чтобы иметь данные? Или на всякий случай? А может быть, они действуют на упреждение, и готовят нас к какому-то ужасу, и предлагают заблаговременно продумать и этот кейс», – добавил он.