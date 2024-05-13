Украинцев готовят к потере Часова Яра и новой обороне Киева

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The Economist публикует большое интервью с командующим Сухопутными войсками Украины Александром Павлюком. Украинский генерал рассказал о подготовке ВСУ к новому российскому наступлению и заявил, что Украина начала готовиться к обороне Киева.

По словам Павлюка, он считает одной из важнейших своих задач создание десяти новых бригад ВСУ для защиты Киева, поскольку, по данным украинской военной разведки, Россия не отказалась от идеи полного захвата украинской столицы.

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«Защита Киева остается одной из наших главных задач, как бы тяжело ни было на востоке. Это сердце Украины, и мы знаем, какую ключевую роль сыграет оборона столицы в будущем», – говорит украинский генерал.

Издание отмечает, что в 2022 году именно Павлюк руководил обороной Киева на посту председателя городской военной администрации. Но теперь, по его словам, угроза фундаментально отличается от той, что была в начале войны.

«Сейчас Россия не может проводить масштабные наступления на нескольких фронтах. Российской армии приходится использовать только что произведенные боеприпасы, а не брать их из некогда огромных запасов, украинская армия в то же время стала больше», – отмечает украинский генерал.

Павлюк отметил, что в ближайшие два месяца наступит «критическая фаза войны». По его оценке, пока американская военная помощь направляется на фронт, российские войска бросают в бой всю имеющуюся боеспособную технику, «чтобы протестировать истощенные украинские войска, не имеющие достаточного количества вооружений».

Павлюк считает, что луганское и донецкое направления останутся для России основными. Однако украинская разведка отмечает, то Россия растягивает линию украинской обороны, нанося удары севернее — по Харьковской и Сумской областям.

«Россия проверяет устойчивость наших оборонительных линий, прежде чем выбрать наиболее подходящее направление», — цитирует Павлюка The Economist.

При этом Часов Яр в Бахмутском районе на Донетчине, где Россия активно наступает с апреля, Павлюк назвал в интервью «обычным городским поселением», потеря которого не будет иметь для Украины решающего значения. The Economist пишет, что таким образом он, вероятно, готовит общественное мнение к потере этого города.

Ранее о том, что ближайшее время будет очень тяжелым для Украины, говорил и замглавы ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий. В начале мая он сказал, что ситуация на фронте уже такая же сложная, как и в начале войны, и станет, вероятно, еще хуже. Май он назвал «ключевым месяцем» для Украины.