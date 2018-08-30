Украинцев хотят обязать регистрировать своих домашних животных

30.08.2018, Киев, Семен Дорошенко

В парламенте зарегистрирован проект закона № 9022 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно идентификации и регистрации животных, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом говорится в проекте документа, размещенного на сайте ВРУ.

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Так, законопроектом предлагается внести изменения в статью 107-2 Кодекса Украины об административных правонарушениях в части размера штрафных санкций за нарушение законодательства по идентификации и регистрации животных, в частности, установить наложение штрафа на граждан от двадцати пяти до тридцати необлагаемых минимумов доходов граждан (425 — 510 грн), а на физических лиц — предпринимателей, уполномоченных лиц — от шестидесяти до девяноста необлагаемых минимумов доходов граждан (1020 — 1530 грн).

“В случае совершения нарушений лицом, которое в течение года было подвергнуто административному взысканию за нарушение законодательства по идентификации и регистрации животных, установить наложение штрафа на граждан от сорока до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан (680 — 850 грн), а на физических лиц — предпринимателей, уполномоченных лиц — от ста до ста пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан (1700 — 2550 грн)”, – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Основные положения проекта Закона:

— установление единых правил государственного надзора и контроля за идентификацией и регистрацией животных в хозяйствах операторов рынка животных;

— определение составляющих системы идентификации и регистрации животных;

— упрощение механизма возмещения средств из Государственного бюджета Украины за проведенную идентификацию животных для владельцев животных — физических лиц.

— внедрение идентификации и регистрации животных — кошек, собак и диких животных, находящихся в неволе или в полувольных условиях, государственный учет и контроль за их ветеринарно — санитарными обработками и перемещением.

Авторы законопроекта добавили, что общая потребность в средствах из государственного бюджета на проведение идентификации и регистрации животных в хозяйствах физических лиц в соответствии с рассчитанным приплода 2018 (крупного рогатого скота, свиней, овец, коз и лошадей) составляет 172508,4 тыс. грн.