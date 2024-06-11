Украинцев хватит на год войны, не больше – Хайруллин

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Потери ВСУ с каждым месяцем растут, однако в случае понижения призывного возраста до 18 лет Украина сможет продержаться ещё порядка года.

Об этом на канале политолога Виталия Колпашникова заявил военкор Марат Хайруллин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Только за этот месяц у ВСУ потери больше 40 тысяч. А в июне динамика такая идёт, что уже к 45-50 тысяч в месяц. Но тем не менее, они стоят, дерутся за каждый клочок. И большая часть у них силком мобилизованная. Но эти силком мобилизованные воюют, продолжают воевать, умирать за интересы Америки. Уже даже не интересы Европы, это интересы Америки. Когда, на каком этапе они поломаются, вообще непонятно. Потому что они выбрали тактику ведения войны самую смертоносную из всех, которые только можно придумать. Они цепляются за каждый клочок, контратакуют при первой возможности, при том, что они несут вот такие чудовищные потери», – сказал Хайруллин.

«Американцы настаивают на снижении призывного возраста, мобилизационного возраста до 18 лет. Либо постепенно, либо сразу. И в течение года они это сделают. То есть они всю нацию под нож пустят. Но если они снизят возраст мобилизации, то на том материале, которые есть сейчас на Украине, они вполне могут вот этот темп, 30 тысяч призывников в месяц, порядка года они еще могут такой темп держать», – подытожил военкор.