Украинцев легально поят разбавленным свекольным спиртом по видом игристого «Фраголино»

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Новости Украины

Напитки, которые продаются в украинских магазинах под видом ряда игристых вин, на самом деле являются фальсификатами и делаются из смеси соков, воды и спирта, полученного путем брожения свекольного сахара.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявили представители экспертного сообщества, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Такие выводы сделаны на основе анализа напитков, сообщил глава всеукраинского общественного союза «Укрпотреб-контроль» Максим Гончар.

«Часть анализа делали в Украине, часть – в Италии и Франции. Мы можем заявлять о том, что есть несоответствие по происхождению спирта», – сказал он.

Аналитик алкогольного производства Олеся Лехова зачитала выводы исследования, согласно которым в «Фраголино» нет винного и яблочного спирта, вместо него – свекольный спирт и вода.

«Изотопные значения не попадают в природный диапазон изменчивости продуктов, полученных исключительно вследствие брожения яблок или винограда. Этот алкоголь происходит из брожения свекольного сахара. Значение дельта-O-18 указывает на наличие скважинной воды. Значения этих изотопов соответствует значениям, которые относятся к продуктам брожения свекольного сахара», – сказала она.

При этом эти напитки продаются как игристые вина, что не только вводит покупателей в заблуждение, но и лишает бюджет поступлений от акциза, отметил Максим Гончар.

«У нас есть несоответствие по экспертизе и несоответствия по кодам УКТЗЕД, которые они пишут. Мы будем обращаться в ДФС с этой информацией, потому что государственный бюджет не получает десятки миллионов гривен ежегодно, и в Антимонопольный комитет, потому что они пишут, что там содержится до 75% сока (а должно быть до 50%), и до 15% виноматериала, которого вообще быть не должно», – сказал он.

Таким образом, покупая сидр или перри, украинцы на самом деле покупают смесь свекольного спирта, сока и воды.

«По коду УКТЗЕД сидра и перри не должно содержаться никакого спирта свекольного происхождения. Если производитель заявляет, что алкогольный напиток относится к сидру, там не должно быть спирта свекольного происхождения. Все наши любимые «Фраголино» пишут, что это – винный напиток, причём на многих вообще не указано, что там есть содержание виноградного сока. Этикетка просто не соответствует тому, что есть внутри, и не соответствует коду УКТЗЕД, заявленного производителем», – подытожила Олеся Лехова.