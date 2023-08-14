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В ближайшее время в украинском сегменте интернета резко возрастёт количество панических новостей и сообщений об уничтожении хвалёной натовской техники.

Об этом в эфире телеканала «НТА» заявил экс-депутат Верховной рады от запрещенной в РФ ВО «Свобода», львовский нацист Юрий Михальчишин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ведущая поинтересовалась, какие признаки «психологического давления» российских спецслужб на украинский народ может назвать эксперт.

По мнению неонациста, верным признаком являются украинские новости, в которых делается упор на тяжесть войны.

«В первую очередь это резкий рост эмоционального градуса сообщений, когда вместо репортажей с фронта появляются сенсационные заголовки со страшными иллюстрациями и с такими словами, которые лишают веры и заставляют паниковать», – сказал Михальчишин.

По его словам, украинцам следует быть готовым к настоящей военной катастрофе.

«Будут рассказывать о российских прорывах, завышать количество российских ударных средств, публиковать много кадров подбитой техники западного производства для деморализации фронтовиков и тех, кто в тылу. Такие сообщения с негативной окраской, которые резко вырастут в количестве и будут доноситься с каждой стиральной машинки – это первый признак ципсо», – подытожил неонацист.