Украинцев морально готовят к военной катастрофе

Вадим Москаленко.  
14.08.2023 19:32
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, СМИ, Спецоперация, Украина


В ближайшее время в украинском сегменте интернета резко возрастёт количество панических новостей и сообщений об уничтожении хвалёной натовской техники.

Об этом в эфире телеканала «НТА» заявил экс-депутат Верховной рады от запрещенной в РФ ВО «Свобода», львовский нацист Юрий Михальчишин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В ближайшее время в украинском сегменте интернета резко возрастёт количество панических новостей и сообщений...

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Ведущая поинтересовалась, какие признаки «психологического давления» российских спецслужб на украинский народ может назвать эксперт.

По мнению неонациста, верным признаком являются украинские новости, в которых делается упор на тяжесть войны.

«В первую очередь это резкий рост эмоционального градуса сообщений, когда вместо репортажей с фронта появляются сенсационные заголовки со страшными иллюстрациями и с такими словами, которые лишают веры и заставляют паниковать», – сказал Михальчишин.

По его словам, украинцам следует быть готовым к настоящей военной катастрофе.

«Будут рассказывать о российских прорывах, завышать количество российских ударных средств, публиковать много кадров подбитой техники западного производства для деморализации фронтовиков и тех, кто в тылу.

Такие сообщения с негативной окраской, которые резко вырастут в количестве и будут  доноситься с каждой стиральной машинки – это первый признак ципсо», – подытожил неонацист.

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