Украинцев начали готовить к сдаче Волчанска

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Прорвавшись в Харьковскую область, русские пошли на штурм Волчанска, а также будут пытаться занять приграничную полосу высот для создания плацдарма к дальнейшему развитию наступления.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил украинский военный обозреватель, главред антироссийского пропагандистского сайта «Цензор» Юрий Бутусов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Противник начал разведку боем, она нужна, чтобы обозначить организацию и эффективность сил обороны, выявил, что на определённых участках оборона очень слабая, что для развёртывания наступления у них есть предусловия. И после того, как у него был успех во время разведки боем, они начали вводить дополнительные силы, перебрасывать резервы. Теперь они пытаются развить свой успех. Я думаю, что ещё будут прилагать усилия для захвата Волчанска и для того, чтобы выйти на приграничную полосу высот, которая позволяет контролировать подходы в ближнюю зону на нашей территории. Позволяет контролировать, устанавливать антенны для применения своих дронов тактических, ударных, разведывательных. И ставить препятствия нашим дронам тактического уровня. Поэтому это для противника возможность создать плацдарм, это одновременно и буферная зона, и плацдарм для дальнейших наступательных действий вглубь территории Украины», – сказал Бутусов.

При этом, по его мнению, в потере Волчанска будут виноваты не военные, а управленцы.

«Конечно, есть риск потери Волчанска, и риск не из-за нехватки людей или боеприпасов, или артиллерии. Это именно управленческие организационные ошибки», – уточнил пропагандист.