Украинцев начнут превращать в «поляков, забывших родной язык»

23.07.2020, Киев, Максим Карпенко

Украинская власть, проводя насильственную украинизацию, повторяет политику румынских националистов первой половины прошлого века.

Об этом в своем блоге киевский политический обозреватель Вячеслав Чечило, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В межвоенной Румынии был такой термин – «румыны, забывшие родной язык». Так при Антонеску называли национальные меньшинства – чтобы иметь основания лишать их родного языка и навязывать румынский. В Украине по отношению к русскоязычным сейчас проводится примерно такая же политика. Мы тут все стали «украинцами, забывшими родной язык».

По уважительной причине, конечно, из-за зверств царизма и большевизма. При этом в украинцы записывают и жителей Черкасской области, и жителей какой-нибудь Одессы, где от украинского у человека дай бог чтобы фамилия, а в его семье на украинском не разговаривали никогда – последние три поколения так точно. Ладно, украинский не румынский, выучить его можно. Но прецедент не очень хороший. Потому что если наша евроинтеграция дальше пойдет так, как она идет, то скоро мы тут все станем называться по-другому – «поляки, забывшие родной язык». А вот это уже будет побольнее», – пишет Чечило.