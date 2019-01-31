Украинцев нагло обманули – генерал СБУ

31.01.2019, Киев, Максим Карпенко

Украина отстояла свою юридическую и религиозную независимость, а теперь необходимо вернуть в паспорта украинцев графу «национальность», чтобы все видели представителя «титульной» нации государства.

Об этом в статье на страницах газеты «Украина молодая» пишет экс-депутат Верховной рады Украины, генерал-лейтенант СБУ Григорий Омельченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам политика, вернуть графу «национальность» – это задание №1 для будущего президента страны.

«Президенту Украины и парламенту осталось решить еще одно – самое главное – исторический вопрос, чтобы завершить процесс идентичности украинского народа (нации) – вернуть гражданам Украины их право иметь в государственных регистрационных документах (паспорт, свидетельство о рождении, свидетельство о браке и т.д.) запись о своей национальности (этническом происхождении). Без этого, имея государственную (юридическую) и церковную (духовную) независимость, украинцы не будут иметь своей этнической идентичности среди граждан Украины и народов мира», – утверждает автор.

“В Украине есть единственная титульная моноэтническая нация – украинская, которая сформировалась на протяжении тысячелетий на Богом данной нам земле, известной во всем мире как Русь – Украина! Постсоветская власть независимой Украины лишила этнических украинцев, а заодно и нацменьшинства, иметь право на свое национальное самоопределение. Этнических украинцев нагло обманули. После провозглашения независимости возникла объективная необходимость на законодательном уровне определить, какими должны быть регистрационные документы гражданина Украины», – пишет Омельченко.