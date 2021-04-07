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07.04.2021, Киев, Игорь Петров
 
Дзен, Политика, Украина
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Украинцев накормят «Гордоном на палочке»

Новости Украины

Скандально известный пиаром шарлатанов и антироссийскими выпадами киевский журналист Дмитрий Гордон выпустил конфеты имени себя и планирует под аналогичной торговой маркой производить мороженное.

Об этом он заявил в эфире телеканала «Украина 24», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По поводу конфет «Гордон в шоколаде» – пацан сказал, пацан сделал. В четверг в Киеве появятся коробки конфет «Гордон в шоколаде». Во вторник я вам принесу в подарок коробку конфет птичье молоко «Гордон в шоколаде». Но я подумал, что на этом мы не остановимся. Я буду выпускать мороженное «Гордон на палочке». Не путать с тем, о чем вы подумали», – сказал журналист.

На этом он не остановится, пообещав подумать, чем еще будет кормить своих почитателей.

«Посмотрим. Выпустим «Гордоном на палочке» – дойдем дальше до чего-то», – резюмировал Гордон.

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