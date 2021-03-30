Украинцев намерены зомбировать на войну со школьной скамьи

30.03.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Украина должна со школы проводить милитаризацию детей, чтобы они понимали, что у них есть враг.

Об этом в эфире интернет-канала «Апостроф» заявил военный эксперт Валентин Бадрак, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Бадрака, это поможет создать территориальную оборону Украины.

«Фактически, этот принцип всеобъемлющей обороны, он должен начинаться вообще с национальной идеи, с объединения общества. Тут я соглашаюсь, что это чрезвычайно позитивный момент в новой доктрине. Можно даже говорить, что это революционный момент, что есть посыл привлечь все общество к тому, чтобы защищать государство. И вокруг этой мысли, идеи общество может сплотиться.

Это очень важно, но для этого нужно, безусловно, вводить это и на уровне школ, на уровне разнообразных структур, которые раньше назывались ДОСАФ и что-то такое. Неважно как это будет называться, важно, что это будет система, где ребёнок с самого начала будет получать посылы информации, что у него есть враг, который может уничтожить и государство, и жилье, и все остальное. И для этого ребенок должен воспитываться в среде, когда он будет в определенной степени психологически милитаризованным», – заявил Бадрак.