Украинцев натаскивают на «фейки» с помощью калькулятора от «министерства правды»

Сергей Чижов.  
09.06.2024 10:10
  (Мск) , Москва
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Дзен, Информвойна, Политика, Пропаганда, СМИ, Украина


Украинский Минкульт похвалился запуском «инновационного инструмента» под названием «Калькулятор фейков». Отмечается, что инструмент разработан в рамках всеукраинского проекта «Информационная безопасность».

В ведомстве утверждают, что этот, разработанный на средства от западных грантов сервис «поможет гражданам отличать реальные новости от фейковых в рамках усилий по борьбе с дезинформацией и повышению медиаграмотности».

Украинский Минкульт похвалился запуском «инновационного инструмента» под названием «Калькулятор фейков». Отмечается, что инструмент разработан...

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По словам врио министра культуры и информационной политики Ростислава Карандеева, «Украина борется с врагом как на военном, так и на информационном фронте, поэтому крайне важно, чтобы все без исключения украинцы имели надлежащий уровень медиаграмотности».

В Минкульте говорят, что «Калькулятор фейков»  работает 24/7 бесплатно и без регистрации, ведь им могут также пользоваться украинцы, проживающие в новых регионах РФ.

«Для пользования инструментом необходимо зайти на сайт и нажать кнопку «Начать». Затем выбрать ответы на пять вопросов (основные признаки “фейковости информационного сообщения), которые встроены в сайт.После ответов система автоматически определит, это новость правдивая или фейк. Весь процесс занимает всего несколько минут», – напутствуют потенциальных пользователей в украинском ведомстве.

«Таким образом, пользователи через некоторый промежуток времени использования этого портала уже смогут самостоятельно легко и точно отличать правду от фейков. Мы ждем, что уже в ближайшее время им пользуются более 100 000 человек», – оптимистично рассчитывает грантоедка, исполнительный директор Ассоциации инновационного и цифрового образования, координатор сети украинских образовательных хабов Мария Богуслав.

Беглое знакомство с этим «Калькулятором» показывает, что вопреки заявленной цели перед нами еще один инструмент манипуляции сознанием украинцев- только под благовидным предлогом.

Настораживают уже первые из предложенных критериев «фейковости» новостей. Неправдивыми предлагается считать такие новости, которых читатель не обнаруживает в «авторитетных» изданиях.

При этом тут же, в сноске мелким шрифтом, пользователям услужливо подсовывают состряпанный министерством информполитики совместно с грантоедами из организации «Детектор медиа» список таких «авторитетных СМИ» – в котором исключительно издания, проталкивающие на Украине прозападную повестку, которую принято ассоциировать со структурами Джорджа Сороса.

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