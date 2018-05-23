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Украинцев назвали более изобретательными мастерами ужасов, чем британцы и аргентинцы
Украинским СМИ приходится придумывать более страшные угрозы, чтобы стращать ими гостей Чемпионата мира по футболу в Москве, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.
Об этом сегодня журналистам сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
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Так, в Аргентине читателей предостерегают от контактов с красивыми женщинами, в Великобритании – от употребления алкоголя.
«Украина традиционно запугивает тем, что в России будут похищать людей. Видимо красивыми женщинами украинцев не запугать, слава Богу. А вот придумать политические репрессии – на этой ниве очень многие украинские политики себя проявили», – сказала Захарова.
В целом, по ее мнению, информационно-пропагандистская работа в СМИ не дает ожидаемых результатов.
«Люди уже привыкли, мне кажется, к этой битве в информационном поле. Они едут и оформляют визы просто в массовом порядке», – сказала Захарова.
Метки: Мария Захарова, ужасы, Украина, ЧМ по футболу
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