Украинцев назвали вторыми подопытными после британцев

19.04.2019, Киев, Владимир Гладков

На Украине под видом демократических выборов проводится спецоперация под названием «ползучая оккупация и демонтаж государства».

Об этом в эфире телеканала «Zik» заявила одиозная украинская писательница Оксана Забужко, подключённая штабом Порошенко к очернительской кампании против Владимира Зеленского, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В условиях вопроса большее или меньшее зло, я вижу с одной стороны президента, который играет за украинское государство, точка. С другой стороны, – я вижу попытку под видом виртуального лица, знакомого с комедийных и политических сериалов, под видом этого виртуального президента по «Скайпу», завести на Украину внешнее управление.

Уже начались первые сигналы, уже мы слышим от Коломойского, что дефолт – это не так плохо, уже те самые недореформированные судьи, которые сидели и ждали реванша, объявляют, что «ПриватБанк» возвращается к Коломойскому, уже возвращаются те, кто в 2014 году бежали за тот самый Хутор-Михайловский (станция в направлении Москвы – прим. «ПН»), уже они сидят на чемоданчиках, нетерпеливо притоптывая, готовые вернуться – эти сигналы идут со всех сторон», – тревожится писательница.

«Есть все серьёзные основания допускать, что, пользуясь многими слабостями украинского общества и государства и новейшими технологиями, впервые опробованными на том самом «Брекзите» на британцах, нам впаривают под видом демократических выборов спецоперацию по ползучей оккупации и государственному перевороту, по демонтажу государства Украина, который не удался в 2014 году», – утверждает Забужко.