Украинцев обрадовали: комендантский час пришел в их жизнь надолго

Новости Украины

Пока рано говорить об отмене комендантского часа на Украине, даже если на этих территориях не ведутся боевые действия. Опасная ситуация сохраняется по всей стране. Об этом заявил министр внутренних дел Украины Денис Монастырский в эфире пропагандистского телемарафона на украинском ТВ.

«Могли быть провокации и подступы диверсионных групп, поэтому все правоохранители работали в чрезвычайно усиленном режиме. В то же время отмечу, что в усиленном режиме правоохранительная система работает с начала широкомасштабного российского вторжения в Украину. Мы видели и рекомендовали введение комендантского часа на большинстве территорий страны. Некоторые регионы самостоятельно устанавливали увеличенное комендантское время, в частности, те области, которые находятся вблизи территорий с активными боевыми действиями», — сказал он.

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Монастырский также добавил, что введение комендантского часа, даже на территории Западной Украины, оправдало себя, и не нужно им пренебрегать.

«Нам еще придется некоторое время жить с комендантским временем по всей стране. Это и возможность, создающая правоохранителям условия для успешной отработки сигналов опасности, в частности, для предотвращения деятельности диверсионно-разведывательных групп. Кроме того, люди продолжают активно передвигаться по стране, въезжают и выезжают по разным регионам. Я думаю, что еще рано говорить о полной отмене комендантского часа на определенных территориях, даже если там не ведутся боевые действия. Опасность сохраняется по всей Украине», — подчеркнул украинский министр.

Что ни говори, а есть в этой ситуации какая-то высщая справедливость. Украинские обыватели годами не замечали войны на Донбассе, жители которого были вынуждены жить в условиях ограничений и комендантского часа и регулярно прятаться в подвалах во время бомбежек и обстрелов. Теперь точно такая же жизнь пришла в те области Украины, которые раньше в упор не видели войны и страданий Донбасса.