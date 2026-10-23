«Украинцев осталось на три года войны» – экс-премьер Украины привёл цифры

Игорь Шкапа.  
23.10.2026 23:56
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Демография, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


На Украине сегодня проживает порядка 15-18 миллионов человек.

Об этом в беседе с журналистом-иноагентом Александром Шелестом заявил экс-премьер Украины Николай Азаров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

На Украине сегодня проживает порядка 15-18 миллионов человек. Об этом в беседе с журналистом-иноагентом...

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Азаров не согласился с цифрой, озвученной главой Института демографии НАН Украины Эллой Либановой, что на Украине сейчас проживает 28 миллионов человек.

Он говорит, что нужно смотреть на потребление хлеба и электроэнергии, которой в среднем идет на украинца около киловатта.

«Исходя из потребления  электроэнергии, можно сделать вывод, что у нас примерно 15-18 миллионов. Эти оценки, конечно, очень примитивные. Миллион туда, миллион сюда – роли не играет. Но далеко не 28», – подчеркнул экс-премьер.

Он добавил, что к цифре имеющегося населения привязывает мобилизационный ресурс страны.

«Задают вопрос очень часто мне, сколько мы  можем ещё воевать. Очень просто считается.  Если каждый год мобилизовать 500 тысяч, то максимум – 3 года.

После этого мужского населения, способного  работать, восстанавливать Украину, не останется.  Любой, кто сейчас  ставит задачу 40 тысяч в месяц брать в армию, совершенно не думает, что кроме армии существуют ещё хлебопекарни, поля, заводы, предприятия, на которых надо работать. Поезда ходят, троллейбусы,  автобусы. Рабочая сила должна быть.

А если ты хочешь всех под гребёнку грести, то тебе не хватит. Ну вот, максимум, на 3 года. Это в лучшем… не в лучшем,  а в худшем случае, точнее», – резюмировал Азаров.

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