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На Украине сегодня проживает порядка 15-18 миллионов человек.

Об этом в беседе с журналистом-иноагентом Александром Шелестом заявил экс-премьер Украины Николай Азаров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Азаров не согласился с цифрой, озвученной главой Института демографии НАН Украины Эллой Либановой, что на Украине сейчас проживает 28 миллионов человек.

Он говорит, что нужно смотреть на потребление хлеба и электроэнергии, которой в среднем идет на украинца около киловатта.

«Исходя из потребления электроэнергии, можно сделать вывод, что у нас примерно 15-18 миллионов. Эти оценки, конечно, очень примитивные. Миллион туда, миллион сюда – роли не играет. Но далеко не 28», – подчеркнул экс-премьер.

Он добавил, что к цифре имеющегося населения привязывает мобилизационный ресурс страны.