«Украинцев осталось на три года войны» – экс-премьер Украины привёл цифры
На Украине сегодня проживает порядка 15-18 миллионов человек.
Об этом в беседе с журналистом-иноагентом Александром Шелестом заявил экс-премьер Украины Николай Азаров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Азаров не согласился с цифрой, озвученной главой Института демографии НАН Украины Эллой Либановой, что на Украине сейчас проживает 28 миллионов человек.
Он говорит, что нужно смотреть на потребление хлеба и электроэнергии, которой в среднем идет на украинца около киловатта.
«Исходя из потребления электроэнергии, можно сделать вывод, что у нас примерно 15-18 миллионов. Эти оценки, конечно, очень примитивные. Миллион туда, миллион сюда – роли не играет. Но далеко не 28», – подчеркнул экс-премьер.
Он добавил, что к цифре имеющегося населения привязывает мобилизационный ресурс страны.
«Задают вопрос очень часто мне, сколько мы можем ещё воевать. Очень просто считается. Если каждый год мобилизовать 500 тысяч, то максимум – 3 года.
После этого мужского населения, способного работать, восстанавливать Украину, не останется. Любой, кто сейчас ставит задачу 40 тысяч в месяц брать в армию, совершенно не думает, что кроме армии существуют ещё хлебопекарни, поля, заводы, предприятия, на которых надо работать. Поезда ходят, троллейбусы, автобусы. Рабочая сила должна быть.
А если ты хочешь всех под гребёнку грести, то тебе не хватит. Ну вот, максимум, на 3 года. Это в лучшем… не в лучшем, а в худшем случае, точнее», – резюмировал Азаров.
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