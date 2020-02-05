Украинцев от коронавируса будут спасать кастрюлями на голове

05.02.2020, Киев, Максим Карпенко

Кастрюли на голову – единственный способ борьбы с коронавирусом, который могут предложить власти Украины.

Такое признание в эфире радио «Новое время» сделал бывший главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Извините, смотрим на календарь, какое число, сегодня создана комиссия по борьбе с коронавирусом, которую возглавил феноменально быстрый в кавычках премьер.

Коронавирус по миру шагает такими темпами, что уже более 350-ти человек погибли и более 14-ти тысяч инфицированы по всему миру.

Я задался вопросом – а неужели не хочет сказать глава правительства, сколько у нас в Госрезерве, – а это стратегический запас в государстве, я как бывший военный говорю, который знает, что такое стратегический, военный и другие запасы в государстве, – есть в Госрезерве марлевых повязок?

Марля советского времени производства, наверное, еще есть, которая трухлявая, но сколько марлевых повязок, Если даже одну на одно лицо, нужно 37 (миллионов) по Дублету и по Головахе немного больше марлевых повязок – только на два часа, по одной каждому гражданину Украины. Этого никто не говорит!

Не дай Бог, завтра вспышка или хотя бы один заболевший коронавирусом в Украине… Что, кастрюлю придется надевать на голову или говорить, что в очередной раз виноваты все, кроме главы правительства?» – заявил Матиос.