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14.11.2018, Киев, Семен Дорошенко
 
Киев, Общество, Происшествия, Спецслужбы, Туризм, Украина
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Украинцев отговаривают ездить в Израиль

Министерство иностранных дел Украины рекомендует гражданам Украины избегать районов Израиля, которые находятся поблизости от мест противостояния с Палестиной, передает корреспондент “ПолитНавигатора”

Об этом информирует сайт консульской службы МИД, передает корреспондент “ПолитНавигатра”.

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“В связи с обострением израильско-палестинского противостояния и массированными ракетно-минометными обстрелами южных территорий Израиля (город Сдерот, город Нетивот) Министерство иностранных дел Украины рекомендует гражданам Украины воздержаться на данном этапе от посещения указанных территорий и населенных пунктов”, – говорится в сообщении.

Украинские дипломаты рекомендуют согражданам, которые все-таки окажутся в указанных районах, в случае объявления воздушной тревоги безотлагательно укрыться в бомбоубежище.

12 ноября Армия обороны Израиля нанесла удар по целям в секторе Газа в ответ на массированный ракетный обстрел израильской территории. В результате ракетной атаки по Израилю 12 ноября были ранены 13 человек. Массированный ракетный налет стал ответом ХАМАС на рейд израильского спецназа в сектор Газа 11 ноября. В перестрелке погибли четверо представителей палестинских группировок и подполковник Армии обороны Израиля.

Вечером 13 ноября агентство Associated Press написало, что после двух дней интенсивных боевых действий радикальная палестинская группировка ХАМАС и другие вооруженные формирования в секторе Газа согласились на перемирие с Израилем, посредником выступит Египет.

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