Украинцев ожидает колоссальный рост цен на электроэнергию и газ

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В следующем году тарифы на энергоносители и коммунальные услуги для украинского населения существенно вырастут.

Это следует из консенсус-прогноза, опубликованного Министерством экономики Украины, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В министерстве считают, что на газ тарифы для населения вырастут на 20%, на электроэнергию – на 17,5%, на горячую вода и отопление – на 16%. Рост продолжится и в следующие годы. Так, в 2023 году газ подорожает на 7,5%, электроэнергия – на 10%, горячая вода и отопление – на 10%. Рост в 2024 году составит, соответственно, 10%, 5% и 7,5%.

Оговаривается, что все это нельзя считать официальным прогнозом ведомства, то есть цифры не отражают планы по повышению тарифов. Кроме того, отмечено, что тариф на газ для населения сохранится на нынешнем уровне как минимум до конца отопительного сезона 2021 – 2022 годов.

Киевский экономист Александр Охрименко в комментарии «ПолитНавигатору» заявил, что прогноз Минэкономики относительно оптимистичный – на деле все будет еще хуже.

«Повышение тарифов на газ неизбежно. Для населения он сейчас составляет 8 гривен, а для коммерческих предприятий уже под 40. Даже если в следующем году сделают какую-то среднюю цену, это всё равно будет намного выше, чем сейчас. То же самое происходит и с другими энергоносителями. Цену на электроэнергию запланировали значительно повысить ещё в этом году. Потом было принято решение несколько отсрочить радикальное повышение, поскольку планировалось повысить её процентов на 60-70. Ещё недавно назывались тарифы порядка 3 гривен за киловатт», – отметил эксперт.

«Скорее всего, так резко они тариф не поднимут, но то, что рост будет довольно существенным, это факт. Действительно, в следующем году подорожает практически всё. В следующем году уже не может быть дешёвого газа и электроэнергии. Так что я считаю, что тот прогноз, который сейчас опубликовала Минэнерго, он ещё слишком оптимистичный. Всё однозначно будет ещё хуже», – резюмировал Охрименко.