19.09.2019, Киев, Максим Карпенко
 
ЖКХ, Украина, Энергетика
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Украинцев ожидает резкий скачок цен на газ

С началом отопительного сезона украинцев ждет очередное подорожание стоимости газа.

Об этом в эфире телеканала ZIK заявил экс-министр ЖКХ Украины Алексей Кучеренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам эксперта, это подорожание будет значительным.

«У меня нет сомнений, что нынешнее ценообразование в НАК «Нафтогазе» экономически не обосновано и грабительское… Вчера они задним числом снизили цену на газ на сентябрь, на 15 копеек. Но я знаю точно, что когда начнется отопительный сезон, цена скакнёт. И я в этой ситуации как нормальный украинец, который родился в Виннице, у нас там специфический был райончик, и я решил использовать эту ситуацию, потому что я убежден, что я все равно выиграю, потому что цена скакнёт в значительной степени», – заявил Кучеренко.

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