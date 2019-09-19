Украинцев ожидает резкий скачок цен на газ

19.09.2019, Киев, Максим Карпенко

С началом отопительного сезона украинцев ждет очередное подорожание стоимости газа.

Об этом в эфире телеканала ZIK заявил экс-министр ЖКХ Украины Алексей Кучеренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

По словам эксперта, это подорожание будет значительным.

«У меня нет сомнений, что нынешнее ценообразование в НАК «Нафтогазе» экономически не обосновано и грабительское… Вчера они задним числом снизили цену на газ на сентябрь, на 15 копеек. Но я знаю точно, что когда начнется отопительный сезон, цена скакнёт. И я в этой ситуации как нормальный украинец, который родился в Виннице, у нас там специфический был райончик, и я решил использовать эту ситуацию, потому что я убежден, что я все равно выиграю, потому что цена скакнёт в значительной степени», – заявил Кучеренко.