Украинцев перекормили русофобией. Началось отторжение

10.04.2019, Киев, Ольга Козаченко

Якобы политическое единство украинцев и преодоление регионального раскола на Украине оказалось блефом режима, захватившего власть после государственого переворота 2014 года.

Об этом в “Известиях” пишет депутат Госдумы, руководитель Института стран СНГ Константин Затулин, давая оценку итогам первого тура

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“Недостатка в комментариях нет, что лишний раз удостоверяет: потоком слов, в особенности на Западе, прикрывают растерянность. Истина же в том, что избиратели Украины отвергли не только действующую власть, но и всю так называемую политическую элиту Украины. Во главе этого мертвого войска, безусловно, Петр Порошенко: президент Украины, получивший в первом туре голосования в 2014 году под 60% голосов избирателей, в этот раз зафиксировал лишь 16%.

Этот провал он по праву может разделить с большинством других кандидатов, пять лет вместе с ним промывавших мозги гражданам Украины и гордившихся своими успехами на ниве строительства «единой украинской политической нации», – отмечает депутат.

“И вот оказалось, что все эти славные победы — узаконивание России в качестве «страны-агрессора», запрет всему, кроме туч, летать в Москву, «покупка» томоса в Стамбуле и даже право ездить в Европейский союз без визы, как у Самоа, Никарагуа и Тринидада и Тобаго, — не тянут у неблагодарных избирателей на выигрыш в первом туре. Борьба с Владимиром Путиным не мобилизует народные массы, людей перекормили враждой к России. Их теперь рвет”, – пишет политик.

По словам депутата, сегодня на скамье позора рядом с Порошенко и компанией обязательно должны сидеть его благодетели на Западе.

“Блефом оказалось и политическое единство Украины. Достаточно посмотреть, как с Запада на Юг и Восток нарастает по областям голосование за Владимира Зеленского и как в том же направлении падает число голосующих за Петра Порошенко. Восток и Запад живы отдельно на политической карте Украины, несмотря на уход Крыма и откол части Донбасса. И мы в России обязаны это знать”, – резюмирует Затулин.