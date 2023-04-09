Украинцев поднимают на рытье окопов по всей Украине

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Чтобы российская армия завязла и не смогла наступать, необходимо направить несколько десятков подразделений на оборудование сплошных укреплений по всей Украине.

Об этом в эфире канала «Прямой FM» заявил бывший замглавы Совбеза Украины, экс-заместитель командующего ССО ВСУ генерал Сергей Кривонос, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Как наша власть говорит, что они с октября [2021 года] знали [о готовящейся СВО], так с октября можно было столько фортификационных сооружений построить на этих направлениях, что враг мог бы завязнуть. Но этого не было. Если бы рота количеством в 60 человек начала рыть окопы, то за 4 месяца, одними лопатами, смогла бы подготовить три бригадных района обороны. А если бы таких рот было 20? Мы могли бы до самого Киева все перелопатить, перекопать и подготовить к обороне. И враг не смог бы дойти», – отметил Кривонос.

Он подчеркнул, что война будет идти долго, и не надеяться на приказы киевского режима, готового при первой опасности слить Украину.

«Почему не было сделано? Мы понимаем, что это было стопроцентное предательство, слив. Мы смогли удержать за счёт того, что, вопреки всякой логике, украинцы смогли объединиться. Мы понимали, откуда они будут наступать, и эти прогнозы тоже сбылись. И для нас главная задача нельзя расслабляться. Война ещё может идти долго», – добавил генерал.