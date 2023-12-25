«Украинцев подсадили на дешёвый инфонаркотик. Начинается ломка» – Бортник

Вадим Москаленко.  
25.12.2023 21:39
  (Мск) , Киев
Просмотров: 1279
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Спецоперация, Украина


Украинское военное руководство недальновидно подсадило свой народ на примитивный информационный наркотик – и теперь не знает как это исправить.

Об этом в эфире интернет-канала Politeka заявил политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинское военное руководство недальновидно подсадило свой народ на примитивный информационный наркотик – и теперь...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.


«Давали то, что люди хотели потреблять в данный момент. А люди хотели потреблять позитивную информацию после шока и катастрофы первого года российского вторжения.

Людям давали дешёвый информационный наркотик вместо того, чтобы давать витамины и лекарства, и готовить организм к дальнейшим сражениям. И сейчас часть нашего общества на этом допинге, люди до сих пор воспринимают только позитивную информацию, а всё остальное воспринимается как враждебное», – сказал Бортник.

Он подчеркнул, что исправить ситуацию можно только сменой власти в стране.

«И власть разрывается. С одной стороны – дать позитивную информацию, которая не соответствует действительности и отрывает от происходящего в обществе. С другой стороны, говорить что-то негативное, но рациональное – это означает противоречить самим себе.

Думаю, что какие-то прагматичные шаги в этом направлении начнутся только после смены власти, или если президент развернёт курс государства. У миллионов ломка от этого», – резюмировал политолог.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Декабрь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть