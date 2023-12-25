«Украинцев подсадили на дешёвый инфонаркотик. Начинается ломка» – Бортник

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Украинское военное руководство недальновидно подсадило свой народ на примитивный информационный наркотик – и теперь не знает как это исправить.

Об этом в эфире интернет-канала Politeka заявил политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Давали то, что люди хотели потреблять в данный момент. А люди хотели потреблять позитивную информацию после шока и катастрофы первого года российского вторжения. Людям давали дешёвый информационный наркотик вместо того, чтобы давать витамины и лекарства, и готовить организм к дальнейшим сражениям. И сейчас часть нашего общества на этом допинге, люди до сих пор воспринимают только позитивную информацию, а всё остальное воспринимается как враждебное», – сказал Бортник.

Он подчеркнул, что исправить ситуацию можно только сменой власти в стране.

«И власть разрывается. С одной стороны – дать позитивную информацию, которая не соответствует действительности и отрывает от происходящего в обществе. С другой стороны, говорить что-то негативное, но рациональное – это означает противоречить самим себе. Думаю, что какие-то прагматичные шаги в этом направлении начнутся только после смены власти, или если президент развернёт курс государства. У миллионов ломка от этого», – резюмировал политолог.