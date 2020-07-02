Украинцев подсаживают на казино, как китайцев на опиум в 19 веке

02.07.2020, Киев, Игорь Петров

Закон о легализации игорного бизнеса пролоббирован криминальными структурами, и его принятие Верховной Радой Украины приведет к попаданию в игровую зависимость и обнищанию массы малообеспеченных людей.

Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявила лидер фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Тот закон, который проводят, его нигде в других странах в таком формате нет. В каждой подворотне можно открыть игральный кабак, и там люди, которые имеют очень маленькие доходы, которым иногда не хватает на еду, но они на сто гривен ставят последнюю ставку, проигрывают и после этого по разному поступают со своей жизнью.

Как вы думаете, разумно был бы президенту, который знает, что больше 70% людей против игорного бизнеса, провести референдум, как он обещал, и спросить? Если он этого не делает и он знает, что вся страна против, это означает, что он действует на заказ. Заказ – это криминальные круги, которые всегда на этом зарабатывают. Они всегда проталкивали этот бизнес.

И когда они говорят, что они хотят получить в бюджет 4 миллиарда гривен, то все должны знать, что чтобы получить в бюджет 4 миллиарда гривен украинцы должны проиграть 40 миллиардов гривен в год. Это больше, чем люди тратят на образование, на охрану здоровья. И это – с последних копеек.

Игорный бизнес, так как они это сделали, – это целенаправленное уничтожение украинской нации. Целенаправленное. Все помнят опиумные войны в Китае, когда Китай начал бурно развиваться, и надо было его останавливать – им просто начали продавать опиум. То, что касается игрального бизнеса – хуже, чем наркомания и алкоголизм. Это очень тяжелая болезнь. И нас сейчас просто добивают такими вещами», – резюмировала Тимошенко.