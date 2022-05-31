Украинцев погибнет хоть сколько, всё равно будем воевать – неонацист Карась

Украинский Генштаб абсолютно правильно поступает, не озвучивая цифры потерь ВСУ и националистических батальонов.

Об этом в эфире YouTube-канала «Исландия» заявил главарь запрещенной в РФ неонацистской группировки С14 Евгений Карась, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Наш Генштаб, как ни странно, я очень внимательно мониторю, что озвучивают руководители, я не знаю, правильно ли это, но нам не врут. Может, что-то скрывают. Когда у нас реальное осложнение или была какая-то движуха. Я потом читаю через два дня сведения генштабовские, там у них это отражено, даже небольшие столкновения.

Наш Генштаб реально публикует правду. Они не будут говорить, что кто-то где-то погиб. Это не касается карты боевой. Но, если, например, где-то что-то произойдёт, на Сумщине какой-то прорыв, Генштаб скажет – был прорыв, что-то у нас захватили, часть села скажут.

Тут сильная позиция, потому что Россия массово врёт – они Мариуполь брали 16 раз, когда там стояли 2 месяца, они 16 раз брали Попасную и они сейчас врут. У них всё на вранье, у них эта пропаганда, им нужно, а это у них не получается. У них уже в Одессе высаживался десант. У них всё на вранье происходит, потому что у них такая мотивация дебильная», – рассуждал нацист.