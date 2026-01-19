Украинцев предупредили: Отключения света продлятся несколько лет даже после войны

Игорь Шкапа.  
19.01.2026 15:52
  (Мск) , Киев
Просмотров: 355
 
Дзен, Сюжет дня, Украина


Состояние украинской энергетики настолько плачевное, что даже при отсутствии новых ударов придется жить в режиме аварийных отключений.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в эфире блога украинского неонациста-сексота СБУ Сергея Стерненко заявил глава киевского Центра исследований энергетики Александр Харченко.

Состояние украинской энергетики настолько плачевное, что даже при отсутствии новых ударов придется жить в...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Аварийные отключение после того, как атаки завершатся, и так или иначе наступит мир, будут долго нас сопровождать, особенно зимой и в июле-августе, во время пикового потребления.

Оборудование деградировало значительно, плюс атаки. И очень часто восстановление не является капитальным – на скорость подать людям. Поэтому несколько лет спустя после завершения боевых действий мы будем реально восстанавливать энергосистему.

И реальный срок такого более или менее солидного восстановление – это 3-4 года», – прогнозирует аналитик.

По его словам, украинцам, особенно тем, кто живет в частных домах, учитывая тенденцию, стоит подумать об инвестициях в солнечные панели, если это позволяют финансовые возможности.

Метки:

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Январь 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Декабрь    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить