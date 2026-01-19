Состояние украинской энергетики настолько плачевное, что даже при отсутствии новых ударов придется жить в режиме аварийных отключений.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в эфире блога украинского неонациста-сексота СБУ Сергея Стерненко заявил глава киевского Центра исследований энергетики Александр Харченко.

«Аварийные отключение после того, как атаки завершатся, и так или иначе наступит мир, будут долго нас сопровождать, особенно зимой и в июле-августе, во время пикового потребления.

Оборудование деградировало значительно, плюс атаки. И очень часто восстановление не является капитальным – на скорость подать людям. Поэтому несколько лет спустя после завершения боевых действий мы будем реально восстанавливать энергосистему.

И реальный срок такого более или менее солидного восстановление – это 3-4 года», – прогнозирует аналитик.