Выборы
//exit;
13.03.2019, Москва, Владимир Гладков
 
Вооруженные силы, Выборы, Колониальная демократия, Россия, Украина
Просмотров:

Украинцев предупредили: «Потом не спрашивайте «А нас за що?»

Провокационные инициативы Петра Порошенко и Юлии Тимошенко о размещении на украинской территории ракет, развёрнутых в сторону России, могут обернуться большой бедой для всех украинцев.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил российский политолог Дмитрий Куликов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Чтоб вы не говорили потом, «что не знали, что будет», если у вас будет Порошенко или Тимошенко – любая шавка на поводке у Америки – как только вы поставите там ракеты, то по тому прецеденту, как действует Израиль, эти ракеты будут уничтожены.

Как, например, Израиль уничтожает любые иранские отряды в Ливане или в Сирии. Вот, то же самое будет с Украиной! И потом не говорите, что вы не знали, когда эти ракеты туда привезёте, и ваши продажные твари, которые захватят власть, подставят украинский народ под ракеты!» – заявил Куликов.

«Всё это, конечно, вопрос тактики. Принципиальный вопрос носит исторический характер. Потому что, как Мазепа считал, что Карл цивилизованный с мощнейшей армией, и он уничтожит Россию, а Мазепа будет кормиться с этого, как Бандера считал, что цивилизованный, переразвитый Гитлер уничтожит Россию, а Бандера будет кормиться с этого, так и эти считают, что Америка уничтожит Россию, и они будут кормиться. Судьба будет та же!»  – добавил политолог.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,








Загрузка...
За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]

Просьба к читателям поддержать работу модератора:
Карта «СБ России»: 5469380053262415, Кошелёк WebMoney: R521060319296


Все новости за сегодня
  • Март 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть