Украинцев предупредили: «Потом не спрашивайте «А нас за що?»

13.03.2019, Москва, Владимир Гладков

Провокационные инициативы Петра Порошенко и Юлии Тимошенко о размещении на украинской территории ракет, развёрнутых в сторону России, могут обернуться большой бедой для всех украинцев.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил российский политолог Дмитрий Куликов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Чтоб вы не говорили потом, «что не знали, что будет», если у вас будет Порошенко или Тимошенко – любая шавка на поводке у Америки – как только вы поставите там ракеты, то по тому прецеденту, как действует Израиль, эти ракеты будут уничтожены.

Как, например, Израиль уничтожает любые иранские отряды в Ливане или в Сирии. Вот, то же самое будет с Украиной! И потом не говорите, что вы не знали, когда эти ракеты туда привезёте, и ваши продажные твари, которые захватят власть, подставят украинский народ под ракеты!» – заявил Куликов.

«Всё это, конечно, вопрос тактики. Принципиальный вопрос носит исторический характер. Потому что, как Мазепа считал, что Карл цивилизованный с мощнейшей армией, и он уничтожит Россию, а Мазепа будет кормиться с этого, как Бандера считал, что цивилизованный, переразвитый Гитлер уничтожит Россию, а Бандера будет кормиться с этого, так и эти считают, что Америка уничтожит Россию, и они будут кормиться. Судьба будет та же!» – добавил политолог.