Украинцев превращают в идиотов, лишая русского языка – экс-офицер СБУ

22.06.2020, Киев, Вадим Москаленко

С русским языком украинских детей лишают громадного пласта знаний, заложенного предыдущими поколениями.

Об этом в эфире телеканала «112» заявил бывший офицер СБУ, конфликтолог Владимир Мулык, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я в своё время был учителем английского и скажу, что язык, который нам дают, очень отличается от литературного английского, от настоящего английского. Это язык слуг, это сто глаголов и двести существительных. Это те, кто убирают, собирают машины, занимаются какой-то сборкой – и всё.

Что касается русского языка, у нас вымыли возможность, у наших детей. Мы – билингвы. Это наше абсолютно нормальное состояние, когда мы свободно общаемся двумя языками, видим на этих языках сны и думаем на них абсолютно свободно. Это наш был в мире абсолютный приоритет.

Именно потому были учёные, конструкторы, математики. Именно потому, что у нас было два языка, и мы могли свободно на них говорить. Потому проблема в этом есть», – рассказал эксперт.

«Сейчас в обществе ошибочное осознание языка как способа коммуникации – цифры, ноты, буквы, с них можно собрать всё. В действительности, язык – это код, предназначенный для получения данных предыдущих поколений.

Если мы вернёмся назад и посмотрим, что есть на литературном украинском языке – да, я пел песни в народном хоре Украины, да, у нас хороший фольклор, Нечуй-Левицкий и другие. Но когда мы вернёмся на 250 лет назад, мы увидим, что первое произведение было написано на украинском языке, а дальше – всё.

А прежде всего то, от чего мы отказались – аз, буки, веди, от русской литературы, когда была Российская империя и мы в ней жили, мы отказались от громадного пласта знаний.

Задача языка – получать знания предыдущих поколений полностью, а не поверхностно. Вот этого нас, к сожалению, [лишают], и это спланированный процесс.

Это форма того, чтобы наши дети не получили знаний наших дедов и прадедов. Вот, что стоит в этом вопросе, языковой вопрос должен быть закрыт», – добавил Владимир Мулык.