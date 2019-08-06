06.08.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Белоруссия, Выборы, Общество, Политика, Украина
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Украинцев пригласили наблюдать за выборами в Белоруссии

МИД Белоруси направило приглашения международным наблюдателям для мониторинга парламентских выборов, которые пройдут в ноябре, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщила журналистам глава ЦИК Беларуси Лидия Ермошина, сообщает агентство БелТА.

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“Сегодня я получила информацию из МИД, что направлены письма в Парламентскую ассамблею ОБСЕ, в Исполком СНГ и в Шанхайскую организацию сотрудничества — то есть наблюдатели от международных организаций уже приглашены”, — сказала Ермошина.

По ее словам, ЦИК направит приглашения “позже коллегам (Центризбиркомов) за рубеж и во Всемирную ассоциацию организаторов выборов, в которой Беларусь состоит, и которая базируется в Южной Корее”. “Планируем направить приглашения от ЦИК Беларуси тем, к кому ездим сами (наблюдать за выборами): это Российская Федерация, Украина, Молдова, Армения, Грузия, Азербайджан, Киргизия, Казахстан”, — пояснила Ермошина.

При этом она затруднилась назвать предварительное количество наблюдателей, поскольку миссии еще не сформированы.

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