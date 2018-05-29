29.05.2018, Киев, Семен Дорошенко

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Украинцев призвали быть осторожнее с рыбой – вакцин от ботулизма в стране нет, а российские – запретили

Украинцев призвали быть осторожнее с копченой и вяленой рыбой сывороток от ботулизма в Украине нет, а закупать российские власть запретила, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом написала на своей страничке в соцсети киевская журналистка из издания “Фокус” Виктория Свитлова.

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“Будьте осторожнее с копченой и вяленой рыбой – сывороток от ботулизма в Украине нет, сегодня это официально признал Минздрав. Раньше покупали в России, так как своей не производим, теперь по известным причинам в РФ не покупаем (хотя почему газ покупать можно, а жизненно необходимые сыворотки нельзя – вопрос). Так вот вчера в Киеве умерла женщина – скоротечная форма ботулизма. Без сыворотки ее не спасли. Главный потенциальный источник заражения – копченая-вяленая рыба и домашняя консервация. Погибшая ела рыбу, которую выловили в реке и вялили дома родственники. Примечательно, что летом прошлого года я делала репортаж на тему ботулизма – так вот за год вопрос с сыворотками так и не решили”, – отметила она.