Украинцев предупреждают о грядущем отсутствии теплоснабжения зимой

16.07.2022  13:47 (Мск), Киев
Игорь Шкапа.  
Просмотров: 1429
 
Дзен, ЖКХ, Общество, Украина, Энергетика
Новости Украины

Украину ожидает самый тяжелый отопительный сезон за все годы независимости.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет киевское интернет-издание «Зеркало недели».

Украину ожидает самый тяжелый отопительный сезон за все годы независимости. Об этом, передает корреспондент...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.


«Отопительный сезон 2022/2023 станет самым сложным за время независимости, о чем ранее заявлял и президент Владимир Зеленский. С одной стороны — военные действия, следствием которых является массовое разрушение объектов инфраструктуры и жилого фонда. С другой — тяжелое социальное и экономическое положение государства», – отмечается в статье.

Кроме того, продолжает издание, не следует забывать о высокой изношенности большинства объектов теплоэнергетики, а также о погодных условиях, которые могут быть не столь щадящими как в минувшую зиму.

«Ситуация, в которой сегодня находится украинское ЖКХ, не внушает абсолютно никакого оптимизма: война, нехватка энергоносителей, отсутствие капремонтов и износ — все это ведет к неизбежному финалу. Война лишь ускоряет процесс. А потому государству необходимо внедрять всевозможные программы по поддержанию сферы», – говорится в публикации.

Также автор призывает украинцев готовиться к «тяжелым периодам», а жителям многоквартирных домов «запасаться обогревателями».

«То, что часть граждан зимой могут остаться без централизованного теплоснабжения, — не пустые страшилки, учитывая нынешние реалии. К тому же в правительстве ранее уже заявили, что температура в квартирах может снизиться до +16, что и без обстрелов говорит об ухудшении условий проживания», – резюмирует «ЗН».

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Июль 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июнь    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть