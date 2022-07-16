Украинцев предупреждают о грядущем отсутствии теплоснабжения зимой

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Новости Украины

Украину ожидает самый тяжелый отопительный сезон за все годы независимости.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет киевское интернет-издание «Зеркало недели».

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«Отопительный сезон 2022/2023 станет самым сложным за время независимости, о чем ранее заявлял и президент Владимир Зеленский. С одной стороны — военные действия, следствием которых является массовое разрушение объектов инфраструктуры и жилого фонда. С другой — тяжелое социальное и экономическое положение государства», – отмечается в статье.

Кроме того, продолжает издание, не следует забывать о высокой изношенности большинства объектов теплоэнергетики, а также о погодных условиях, которые могут быть не столь щадящими как в минувшую зиму.

«Ситуация, в которой сегодня находится украинское ЖКХ, не внушает абсолютно никакого оптимизма: война, нехватка энергоносителей, отсутствие капремонтов и износ — все это ведет к неизбежному финалу. Война лишь ускоряет процесс. А потому государству необходимо внедрять всевозможные программы по поддержанию сферы», – говорится в публикации.

Также автор призывает украинцев готовиться к «тяжелым периодам», а жителям многоквартирных домов «запасаться обогревателями».

«То, что часть граждан зимой могут остаться без централизованного теплоснабжения, — не пустые страшилки, учитывая нынешние реалии. К тому же в правительстве ранее уже заявили, что температура в квартирах может снизиться до +16, что и без обстрелов говорит об ухудшении условий проживания», – резюмирует «ЗН».