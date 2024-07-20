Украинцев призвали готовиться к ужасам зимы без воды и света
Украинцам следует готовиться к крайне тяжелой зиме с длительными отключениями электроэнергии
Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявила руководитель пресс-службы НАК Укрэнерго Мария Цатурян.
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«Зима будет непростой, она будет сложной, мы понимаем, что враг не прекратит своих террористических актов, от своих преступных планов русские не отказываются. И второе, мы понимаем, что нельзя за лето полностью до состояния, как было до вторжения, восстановить все поврежденное оборудование», – сказала Цатурян антироссийскому пропагандистскому изданию «Новое время».
Она подчеркивает, что цели у русских не меняются.
«Цель у них одна — уничтожить украинскую энергосистему, привести к какому-то коллапсу или блэкауту. Поэтому они это будут делать всеми возможными и невозможными способами, мы это понимаем», — добавила представитель «Укрэнерго».
Директор Центра исследования энергетики Александр Харченко считает, что зимой ситуация в энергетике не улучшится.
«Для себя лично я последние две недели считаю репетицией – что будет плюс-минус так же. И если будет лучше, я очень обрадуюсь», — отмечает эксперт.
Он считает, что зимой инфраструктура отопления, и водоснабжения, и водоотведения будет работать.
«Но если в вашем доме не будут работать насосы, это будет означать, что у вас просто не будет доступа ни к отоплению, ни к воде во время отключений», – предупреждает Харченко.
А Цатурян призвала украинцев «позаботиться, чтобы дома был запас воды».
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