Украинцев призвали готовиться ко второму Чернобылю

27.11.2018, Москва, Владимир Гладков

Нынешняя украинская власть не остановится на достигнутом разрушении страны.

Об этом на своей странице в Facebook написал экс-депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко, передаёт корреспондент «ПолитНавинатора».

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По мнению эксперта, «самый кровавый президент Украины и его придворная свора мошенников и убийц», не остановятся на достигнутом, и будут разрушать страну дальше. Также Алексей Журавко сравнил трагедию, которую может принести киевская хунта, с Чернобыльской, а победу над ней – с Победой 1945 года.

«Они будут продолжать лить кровь, провоцировать Россию, гнобить народ Украины, рождая «новых воинов света» с коричневым оттенком. Для нанесения удара в спину своему соседу, брату – России.

Из выше перечисленного могу сказать одно: «Лишь уничтожив этого коварного врага, с коричневым оттенком фашизма, в его киевском логове, только тогда в Украине настанет мир». В этом нам должны помочь сами украинцы, которые ненавидят эту оккупационную власть. Мы, здравые силы, должны объединиться против этого коварного зла. Лишь остановив Порошенко и его банду, можно одержать Победу, равноценную той Великой Победе славного 1945 года», – рассуждает он.

Журавко подчеркнул, что Европа и постсоветские страны забыли, что такое Чернобыль.

«Когда взорвался Чернобыль, последствия были для многих страшные, а грохот этой ужасной трагедии был слышен долгие года, и до сих пор идут отголоски. Что-то подобное может произойти и в сегодняшнее время, если не взять под контроль ситуацию, как со стороны Европы, так и со стороны России. Иначе эти отморозки, в лице Порошенко и его банды, могут привести к очередной катастрофе и миллионам жертв, как в Европе, так и в России», – резюмировал он.