Украинцев призвали массово жаловаться зарубежным интернет-сервисам на русскоязычные музыкальные версии

04.05.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

За 7 лет языковых репрессий майданной власти число интернет-пользователей, предпочитающих украинский язык увеличилось якобы на 20 процентов, однако подавляющее большинство украинцев продолжает использовать русский язык.

Об этом в эфире YouTube-канала «Ants network» заявил администратор украинской «Википедии» Назар Токарь, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Как много украинцев ищут информацию именно на украинском языке в «Википедии» или вообще в интернете?» – спросила ведущая.

«В «Википедии» на данный момент русскоязычные статьи с Украины просматривают где-то на 30-35% больше, чем на украинском языке. При этом 5-6 лет назад ситуация была значительно хуже, там было более чем в 2 раза больше. Постепенно ситуация меняется…

Если так пойдёт дальше, то есть, динамика сохранится, то уже в 2023-2025 году украинская «Википедия» на Украине обгонит по популярности российскую. Это если ей не мешать», – спрогнозировал администратор.

«Что нужно делать Украине, украинцам, чтобы глобальный интернет воспринимал нас как отдельную страну и при поиске информации выдавал результат на украинском языке. Например, тот же самый «Apple music» или другой интернет ресурс выдавал нам информацию, которая адаптирована под конкретную страну?» – спросила ведущая.

«Вот, я захожу в «Apple music», вот русские песни, они мне не нужны, я на Украине живу. Что нам нужно делать, чтобы нас воспринимали, как отдельную страну?» – жаловалась журналистка.

«В первую очередь не соглашаться на российские версии музыки, интерфейса, – посоветовал Токарь. – Если ты заходишь на какой-то интернет ресурс и видишь там выбор из разных языков – или английский, или русский, украинского нет, не выбирай русский, выбирай английский. Если тебя спрашивают представители той компании – как тебе наш сервис, напиши – мне не понравился ваш сервис, потому что у него нет украинского языка. Напиши одно предложение, это очень просто».

При этом, по его словам, отказываться от всего русского необходимо не только в интернет-интерфейсах.

«Не нужно популяризировать русское, когда у тебя есть выбор между русской литературой и английской, научись читать на английском, развивайся. Мир не зациклен, условно говоря, на Достоевском или на русскоязычных произведениях Гоголя.

Колоссальная часть литературы написана на английском языке, и когда нам говорят, как же я могу забыть об огромном достоянии русской литературы? Так не надо забывать, нужно помнить, что кроме русской литературы существует много другой литературы, есть много другой музыки.

Если тебе нравится «рэпчик», не слушай Моргенштерна, есть намного круче, качественней исполнители на английском, испанском, французском языке», – призвал админ украинской «Википедии».