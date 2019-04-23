Выборы
23.04.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
politics, Выборы, Мнение, Украина
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Украинцев призвали расслабиться и получать удовольствие

Избрав президентом Владимира Зеленского и не допустив на второй срок проворовавшегося Петра Порошенко украинцы уже добились максимума, на который можно было рассчитывать.

Такое мнение высказал на своей страничке в соцсети киевский блогер, главред интернет-издания Капитал Вячеслав Чечило.

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“Народ нервничает – пытается разглядеть в первых поствыборных заявлениях контуры будущего. На самом деле нет большого смысла что-то ждать от Зеленского. Он не Черчилль и не Ататюрк, да и голосовали за него не поэтому. Зло должно было быть наказано и оно наказано – это и есть итог выборов. Зеленский лишь цена, которую страна за это заплатила. Если он параллельно станет еще и хорошим президентом – отлично. Не станет – ничего страшного. Альтернативой у нас была «Украина Порошенко» – совершенно невелика потеря”, – пишет он.

“Так что можно расслабиться и получать удовольствие – украинская политика куда интереснее как процесс, а не как результат”, – резюмирует киевский журналист.

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