Украинцев призвали сделать 31 марта “простой выбор”. Иначе – “стенка на стенку”

28.03.2019, Киев, Семен Дорошенко

Киевский журналист и политтехнолог Михаил Подоляк призвал украинских избирателей 31 марта слелать выбор в пользу прекращения нынешней власти и вызванного ее политикой “погружения в средневековье”, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом он написал в своей колонке для интернет-издания Капитал.ua

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

“Нам предстоит сделать самый простой выбор, который только можно себе представить. Потому что даже думать не надо. У нас нет нужды выбирать между кандидатами, но есть классический выбор — «за» или «против».

«За» то, чтобы мы продолжили погружаться в средневековье, ненавидеть друг друга и разрушать остатки собственной цивилизации. Пять лет нереального мракобесия, когда свободу старательно превращали в дешевую и потасканную шалаву. Оно (мракобесие Петра Порошенко) не улучшится, не исправится, не станет другим. Оно будет точно таким же — постоянные обвинения всех вокруг, бесконечные поиски «врагов», дальнейшее погружение в нищету и обязательное пародийное строительство здесь того самого «русского мира» с расколом и ненавистью. Разве что — ещё больше наглости. Это и есть «за».

Есть опция «против». Отличная опция по нынешним временем. Когда нет толковых кандидатов. Такое специально не придумаешь. Потому что выбор из хороших кандидатов — это всегда сложно. Сравнения, сомнения, идеи… В данном случае все это лишнее. «Против» — это и есть разрушение крайне неэффективной и жлобской системы, которую за пять лет построил один человек. Но пока не успел эту систему укоренить.

А полноценная опция «за» у нас обязательно появится на парламентских выборов. Если сейчас мы скажем «нет» второму сроку. У нас ведь парламентско-президентская республика. И чтобы мы не думали о своём парламенте, но его можно сформировать иначе. Не таким как в 2014-м году. Не площадкой для криминальных тёрок и местом самореализации гопников и прочих чучел.

Идеальный сценарий: сегодня голосуем против команды мракобесов, а завтра выбираем нормальный парламентский зал. Фамилия нового президента роли не играет. Совсем.

Нам обязательно требуется голосование как наказание. Наказание за бесконечное феерическое вранье. За весь этот тошнотворный псевдопатриотический пафос. За откровенное убийство свободы. За «гладковское» обворовывание армии. За ублюдочных феодалов на местах, которые в президентской партии власти. За бандитизм ручных силовиков. За цивилизационную обочину, куда нас уже выбросили. За нарастающий запах гнили. И потому что второй срок — это окончательный крах проекта Украина.

Нам точно нужно избавление от шизофрении. Когда человек, вопреки которому Украина все ещё стоит на ногах и сражается за своё право быть свободной, говорит ей «либо я, либо Путин», полностью копируя этого самого Путина даже в деталях. И называет прочих кандидатов, имеющих абсолютное право в свободной стране быть кандидатами, агентами. Осталось полшага, чтобы обвинить их в работе на чужестранные разведки и впаять по 10 лет без права переписки.

Нам точно нужно избавляться от этой истерической «охоты на ведьм». Иначе — раскол и стенка на стенку. Просто потому что кое-кто всегда будет повышать градус ненависти. Ведь иначе управлять он не умеет.

Ну и ещё кое-что. Суть демократии — процедура. Поставили минус, не избрали и пошли ставить плюсы на парламентских”, – написал он.