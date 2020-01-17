Украинцев призвали «стучать» в полицию на русскоязычную рекламу

17.01.2020, Киев, Игорь Петров

Со вчерашнего дня на Украине вступили в действие нормы закона, согласно которым запрещена реклама на русском языке, и граждане, заметившие её, должны проявлять бдительность и сообщать в полицию.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил юрист Срегей Мельнийчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если нарушается норма о рекламе на государственном языке, то нарушается конституционный строй. Поэтому можно обращаться в суд с требованием восстановления конституционного строя.

Какие еще есть возможности? Надо обращаться к правоохранительным органам. Надо обращаться в национальную полицию, на которую законом о полиции возлагается предотвращение, расследование правонарушений.

Надо обращаться в национальную полицию, а если она не останавливает правонарушение, не восстанавливает правопорядок, то надо уже обращаться в административный суд с жалобой на бездеятельность правоохранительных органов», – призвал юрист граждан к бдительности.

С 16 января на Украине запрещена реклама на русском языке. Это касается не только оффлайн носителей, но и телевидение, радио и интернета.

Нововведения касаются абсолютно всей внутренней и наружной рекламы. Они, в частности, затрагивают как объявления на билбордах и рекламных плоскостях (например, в магазинах), так и рекламу в YouTube, Google и других сайтах.

За нарушение этого положения можно отделаться предупреждением и требованием убрать подобную рекламу. А вот если закон нарушили два и более раз, то нужно будет заплатить штраф , который составляет от 3,4 тыс. гривен до 5,1 тыс. гривен.