Украинцев призвали выходить 9 мая на улицы и праздновать День Победы

09.03.2020, Херсон, Игорь Шаповалов

Нынешняя киевская власть продолжает продвигать продиктованную Западом политику своих предшественников по лишению населения Украины исторической памяти и стравливанию между собой двух частей одного народа – украинцев и русских.

Об этом на своей странице в Facebook заявил экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я всегда пишу и говорю: забыв свое прошлое, мы теряем свое будущее. Сегодня на Украину пришли страшное горе и беда. Вернее, трагедия всего народа. В 2014 году произошел не только государственный переворот в Киеве, но и переворот нашей настоящей истории славянского народа.

Прожив тысячелетия вместе одним народом, пережив Великую Отечественную войну, в которой погибли миллионы советских солдат-героев, нас сегодня заокеанские режиссеры стравливают друг против друга, две части одного народа – со стороны Украины и России. Это нужно не Украине и, тем более, не России. А это нужно их врагам, которые во время Великой Отечественной войны объединились в свой первый «Евросоюз» против Советского Союза, поставляя оружие гитлеровскому режиму. Тогда они проиграли, а сегодня хотят взять реванш.

Нам хотят стереть память, навязывая мнимых «героев», которые были в то страшное время убийцами, фашистами, полицаями, карателями и прихвостнями нацистско-коричневых поработителей. Вот это и есть самая настоящая идеологическая война. И если вы думаете, что она не идет, то она в полном разгаре! Сегодня отморозки из пятой колонны, финансируемые из-за океана и из Европы, глумятся над прахом и памятью героев той страшной Великой Отечественной войны, уничтожая на своем пути все светлое и хорошее», – написал общественник.

После чего Алексей Журавко призвал соотечественников выйти 9 мая на улицы и продемонстрировать продавшемуся Киеву истинную культурную принадлежность народа Украины.

«Вы знаете, я воспитывался в детском доме, в Херсонской области. У нас там работали ветераны Великой Отечественной войны. Я никогда не забуду, до самой своей смерти, их рассказы о той войне и тех ужасах, которые творили фашисты, полицаи и коллаборанты, ввергая страну в хаос, смерть, муки мирных граждан СССР.

Сегодня все повторилось! Как-будто, мы вернулись в прошлое. ВС Украины превратились в карателей. Созданы террористические батальоны с фашистскими символами «СС Нахтигаль» и другого отребья. Эти зондер-команды в Донбассе убивали, насиловали, грабили, мародерили, бомбили мирное население и уничтожали поселки, города, села.

И сегодня, уже при новой власти, продолжают бомбить и убивать! По всей Украине проходят факельные шествия отморозков, зигующих и прославляющих Бандеру, Шухевича и другую фашистскую мерзость, военных преступников.

Я не хочу войны. Я не хочу видеть на своей Украине эту фашистскую мерзость, которая встала из пепла и принесла в мою страну разруху.

Я хочу сказать такими словами: Горе нас разъединило, беды нас соединят! К нам пришла страшная беда.

Украинцы! Мы должны встать с колен! Вспомнить наших предков, которые полегли за нас с вами, отдав свои жизни за Победу над коричневой чумой 1941-1945 гг. Мы должны восстановить справедливость, восстановить памятники, барельефы, разрушенные этими вурдалаками XXI века. В каждом украинском городе должен зажечься вечный огонь Памяти о воинах-освободителях, и гореть всегда, не угасая.

В каждом городе должны быть восстановлены до конца их жизни все льготы, оставшихся в живых ветеранов Великой Отечественной войны. И они должны свободно ходить с наградами за Победу над фашизмом. Потому что у нас их осталось очень мало, и они быстро покидают этот мир. Время очень быстро летит! Остался всего лишь 61 день до 75-летия Дня Великой Победы.

Я призываю всех, у кого еще есть совесть, честь, человечность, память о тех погибших, родных и близких – 9 Мая подняться с колен, и показать незаконной власти, как прошлой, так и нынешней, что нас не сломить, память не отобрать, и не поставить на колени!

Прошу вас взять увеличенные копии фотографий своих предков-героев и прийти возложить цветы к монументам и памятникам славы погибших воинов Великой Отечественной войны! Нам всем нужно отпраздновать День Победы! Ведь мы – народ-победитель! Мы – один народ!», – призвал экс-депутат.