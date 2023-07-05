Украинцев призывают готовиться к летним отключениям света

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Украине не хватает собственной генерации, а потому следует ожидать ограничения в потреблении электроэнергии.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил директор киевского Центра исследований энергетики Александр Харченко.

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Он считает, что украинцам следует готовиться к отключениям света даже летом.

«Да. Мы сейчас, если взять данные «Укрэнерго», аварийную помощь берем каждый день… 1600-1700 МВт-г мы сейчас берем стабильно аварийную помощь из Европы каждый день», – сказал Харченко.

По его словам, это значит, что Украине не хватает генерации.

«И чем жарче, тем больше растет этот дефицит. Июль и август являются пиком, конец июля и первые две недели августа являются летним пиком потребления. И он в Украине в последние годы был таким же высоким, как зимний. И честно говоря, я думаю, что в это время будут определенные ограничения поставок. Индустриальные потребители уже ограничиваются. Это просто делается непублично, лимиты аккуратно выдают на 20-30% ниже, чем они хотели потреблять», – добавил эксперт.

Он добавил, что промышленные предприятия сейчас ищут путь к импорту.

«С изменениями НКРЭКУ прайс-кепов, может импорта будет больше заходить, но уже сейчас определенное количество именно крупных индустриальных потребителей ограничивают. Просто до частных потребителей это еще не дошло, но вполне может дойти и летом. А дальше все будет зависеть от того, как будут развиваться события, потому что предсказать, что будет в октябре-ноябре, никто не может. Я уверен, что возобновятся атаки на энергетическую инфраструктуру», – опасается Харченко.