Украинцев программируют на войну с ЛДНР

17.03.2021, Москва, Олег Кравцов

Новости Украины

На Украине растет количество сторонников силовых действий против республик Донбасса.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Комсомольской правде» заявил экс-секретарь Совбеза ДНР, основатель батальона «Восток» Александр Ходаковский, отвечая на вопрос о текущем обострении в Донбассе на линии соприкосновения.

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«Обострение действительно есть, несмотря на то, что мы не видим формирующихся колон боевой техники и личного состава, которые стоят на прогреве и готовы завтра двинуться к линии фронта. Но это не говорит о том, что подобное не случится послезавтра. Главное, чтобы к этому была моральная готовность. И, мне кажется, на Украине она достигла пиковой формы. Социальные исследования говорят о том, что подавляющее большинство украинцев выступает за силовой сценарий развязки конфликта», – говорит Ходаковский.

По его словам, сторонники войны – это не только отдельная каста националистов и военнослужащих, а на самом деле прослойка тех, кто видел выход в бескровном политическом урегулировании ситуации и благодаря кому к власти пришел президент Зеленский, уменьшается.

«Идет монополизация эфирного пространства, и карт-бланш на работу получают только те СМИ, которые поддерживают государственную доктрину. Когда мы видим, как какой-нибудь рядовой сотрудник Кабинета министров, не имеющий к военному делу ни малейшего отношения, позволяет себе анализировать военный потенциал России и Украины, становится понятно, что идет вброс военных месседжей в умы людей. Это такой элемент подсознательного программирования. И большинство украинского населения заряжается этими настроениями», – отмечает собеседник издания.

Он обращает внимание, что на Украине постоянно твердят, что «Россия – агрессор, который посягает на украинскую государственность».

«И именно эта заряженность общества на войну, его готовность к потерям и жертвам, определяет готовность государства к боевым действиям», – резюмировал Ходаковский.