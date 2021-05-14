Украинцев пугает распродажа земли иностранцам – социология

14.05.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Большинство граждан Украины поддерживают идею проведения референдума о продаже сельскохозяйственной земли, готовы принять в нем участие и проголосовать против предоставления иностранцам права покупать украинскую землю.

Об этом свидетельстууют результаты соцопроса, проведенного социологической группой «Рейтинг», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Отношение к референдуму относительно продажи сельскохозяйственной земли не изменилось с 2019 года – тогда 74% опрошенных считали, что решение о введении рынка земли должно приниматься на референдуме, а сейчас – 77%. Больше всего сторонников референдума у электората ОПЗЖ – 91%, меньше всего – у «Европейской солидарности» – 67%. В центре, на юге и востоке страны сторонников референдума несколько больше, чем на западе – соответственно, 78%, 80% и 77% против 71%.

При этом 75% опрошенных намерены принять участие в таком референдуме в случае его проведения.

«Насколько откровенными являются эти ответы мне сложно сейчас судить. Но их можно однозначно сравнивать с показателями, которые мы фиксируем перед выборами. О готовности принять участие в выборах заявляет примерно столько же людей, но явка по факту оказывается ниже. Участие в жизни государства – это социально приемлемое поведение, и в Украине не принято признавать, что ты не ходишь на выборы. Но у избирателей могут оказаться причины по которым они не ходят на выборы тоже самое может оказаться и на референдуме», – сказал на презентации результатов опроса директор «Рейтинга» Алексей Антипович.

Большинство опрошенных, которые выразили готовность принимать участие в референдуме, высказались против внедрения рынка земли.

«Мы спросили очень четко – как вы проголосовали бы на референдуме по такому вопросу: «Поддерживаете ли вы внедрение в Украине рынка купли/продажи земель сельскохозяйственного назначения?» Мы видим, что за внедрение рынка земли высказались бы 36%, против – 64%. Две трети против, треть – за», – добавил социолог.

Главным аргументом против рынка является страх, что землю скупят иностранцы. Людям задали вопрос «Как вы относитесь к предоставлению иностранцам права купить в Украине земли сельскохозяйственного назначения?». И в 2019 году, и сейчас порядка 80% опрошенных не поддерживают идею предоставить иностранцам право покупать земли сельскохозяйственного назначения.

«Страх того, что землю выкупят иностранцы являются одним из основных факторов, оказывающих большое сопротивление идее продажи земли. Здесь нет разницы между жителями Запада или Востока или респондентами из разных возрастных категорий», – резюмировал Антипович.