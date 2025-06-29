Украинцев пустили на ту самую колбасу, что обещал «Рух» на заре «незалежности»

Максим Столяров.  
29.06.2025 16:16
  (Мск) , Москва
Просмотров: 1107
 
Вооруженные силы, геноцид, Дзен, Мобилизация, Нацизм, Общество, Политика, Политические убийства, Россия, Украина


В происходящем на Украине самое чудовищное то, что режим Зеленского и нацистская идеология сходятся в своём отношении к простым украинцам – как к быдлу и расходному материалу.

Об этом в эфире подкаста «Чистота понимания» заявил вынужденный переехать в СПб после госпереворота 2014 года киевский публицист Андрей Ваджра, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В происходящем на Украине самое чудовищное то, что режим Зеленского и нацистская идеология сходятся...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Где нация? Есть «нация» полууголовная всех этих «Азовов». Но это такая смесь секты и банды. Сказать, что нация, так у них Донцов всё объяснил, что это быдло, на самом деле, значения [не имеет], значение имеет только элита, избранные. Вот, вы, «азовцы», вы – избранные, у вас свой бог, антураж этот красивый, факелы. Вы арийцы, дадите сейчас бой вырожденцам и  семитскому заговору и т.д. А вот это всё – это расходный материал, все эти Тарасики, гречкосеи. Они не имеют значения.

Почему настолько страшный этот режим, который сейчас там? Для них население – это расходный материал. У Зеленского свои причины видеть в них расходный материал. У украинских националистов, нацистов, они по идее должны нацию ставить превыше всего, обыкновенных гречкосеев – Иваненки, Петренки, а они на них смотрят, как на быдло, расходный материал», – сказал Ваджра.

«Получается для населения этой территории в целом абсолютно страшная ситуация. Потому что они не только не получили ста сортов колбасы, о которых им «Рух» когда-то на заборах писал. У них отняли всё, а сейчас отнимают жизнь. [Сейчас их самих превращают в колбасу] – совершенно верно. Вот ужас ситуации. Но самое ужасное, что они этого до сих пор не понимают», – добавил эксперт.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Июнь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Май    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    30  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить