Украинцев пустили на ту самую колбасу, что обещал «Рух» на заре «незалежности»
В происходящем на Украине самое чудовищное то, что режим Зеленского и нацистская идеология сходятся в своём отношении к простым украинцам – как к быдлу и расходному материалу.
Об этом в эфире подкаста «Чистота понимания» заявил вынужденный переехать в СПб после госпереворота 2014 года киевский публицист Андрей Ваджра, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Где нация? Есть «нация» полууголовная всех этих «Азовов». Но это такая смесь секты и банды. Сказать, что нация, так у них Донцов всё объяснил, что это быдло, на самом деле, значения [не имеет], значение имеет только элита, избранные. Вот, вы, «азовцы», вы – избранные, у вас свой бог, антураж этот красивый, факелы. Вы арийцы, дадите сейчас бой вырожденцам и семитскому заговору и т.д. А вот это всё – это расходный материал, все эти Тарасики, гречкосеи. Они не имеют значения.
Почему настолько страшный этот режим, который сейчас там? Для них население – это расходный материал. У Зеленского свои причины видеть в них расходный материал. У украинских националистов, нацистов, они по идее должны нацию ставить превыше всего, обыкновенных гречкосеев – Иваненки, Петренки, а они на них смотрят, как на быдло, расходный материал», – сказал Ваджра.
«Получается для населения этой территории в целом абсолютно страшная ситуация. Потому что они не только не получили ста сортов колбасы, о которых им «Рух» когда-то на заборах писал. У них отняли всё, а сейчас отнимают жизнь. [Сейчас их самих превращают в колбасу] – совершенно верно. Вот ужас ситуации. Но самое ужасное, что они этого до сих пор не понимают», – добавил эксперт.
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