Украинцев разочаровали: повышение тарифов и урезание субсидий неизбежно при любой власти

18.04.2019, Киев, Владимир Гладков

Очередная волна повышения тарифов на коммунальные услуги на Украине неизбежна, независимо от итогов выборов президента.

Об этом в ходе пресс-конференции заявил эксперт по социальным вопросам Андрей Павловский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».



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«Почти 40% людей первое, что ожидают от нового президента – это существенное снижение цен на газ и коммунальных тарифов. Но, произойдёт ли это, большой вопрос. Причём, обратите внимание, что будет повышена цена не только на газ в мае, а хотел бы обратить внимание, что летом у нас вступает в силу, начинает работать новая модель рынка электроэнергии, модель так называемых «прямых двусторонних контрактов», в котором, понятное дело, преференции будут иметь крупные потребители. А население, с точки зрения тех, кто предоставляет услугу, продаёт электроэнергию, это мелкие потребители.

Поэтому доступ к дешёвой электроэнергии, что вырабатывается атомными станциями и гидроэлектростанциями, будут иметь большие промышленные потребители. Население будет платить по полной. По оценкам экономистов, экспертов, которые просчитывали варианты стоимости, то цена для населения летом может вырасти более чем в два раза на услуги электроэнергии. Ну и осенью, понятно, что нас будет ждать очередное повышение, пропорционально возрастанию цен на газ, цен на отопление и на весь комплекс коммунальных услуг.

Причем обратите внимание, что эти ожидания населения от нового президента могут оказаться напрасными и будут первым разочарованием, в том числе, в новой власти. Господин Зеленский конкретно ничего не говорит, что он думает о тарифной ситуации, ценах на газ. Мы же ничего не слышали об этом», – отметил он.

Также эксперт подчеркнул, что правительство Украины за последние годы значительно сократило количество субсидий для населения, лишив права на их получение, например, семьи украинских гастарбайтеров, которых сейчас колоссальное количество.

«Касательно субсидий. Обратите внимание, что правительство взяло курс на значительное сокращение количества субсидиантов в стране. Если на конец декабря 2017 года у нас было почти 7 миллионов домохозяйств, которые получали субсидии, то состоянием на 1 апреля таких уже было менее трёх миллионов. То есть, мы более чем в два с половиной раза уменьшили количество домохозяйств, которые имеют право на субсидию из-за того, что правительство приняло «Постановление №320», которым сделало правила получения субсидий значительно более жёсткими, чем они были. И основной удар, как ни странно, сейчас показывает статистика, пришёлся по семьям зароботчан», – резюмировал Андрей Павловский.