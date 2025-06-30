Украинцев разочаровали: Трампу нечем надавить на Путина
Президент США Дональд Трамп не имеет сильных рычагов влияния на российского лидера Владимира Путина. К тому же, он является сторонником тезиса о том, что каждые следующие условия России к Украине будут еще более тяжелыми для Киева.
Об этом в эфире видеоблога украинской журналистки Людмилы Немыри заявил сбежавший в Германию экс-вице-премьер РФ, иноагент и аферист Альфред Кох, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Позиция Трампа, как я ее понимаю, как он ее неоднократно говорил, состоит в том, что: «Ребята, вам нужно соглашаться на те условия, которые предлагает Путин». Ну об этом Келлог говорил, об этом Уиткофф говорил – про четыре области там и так далее, потому что потом будет только хуже. У вас нет хороших карт. Это я цитату говорю. Вы через полгода будете считать, что те условия, которые были полгода назад, для вас хорошие. Поэтому соглашайтесь.
А Зеленский говорит: «Нет, нет, это все иллюзия, все это вранье». Он же вот недавно выступал в НАТО, он же сказал, и Трампу он говорил: «Я хочу вас убедить в том, что Путин не побеждает. Понимаете, он не побеждает, это все не правда, что он побеждает, поэтому у нас позиция намного лучше, чем вы про нас думаете». Вот, о чем разговор. Поэтому, активизируя или не активизируя позицию, Трамп может, конечно, до определенной степени давить на Путина, какими-то мускулами играть, бряцать оружием и прочее. Но это же все очень ограниченный ресурс, потому, что Путин прекрасно знает, что он не Иран, чтобы Трамп по нему, как по Ирану ударил», – заявил Кох.
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