Украинцев с промытыми бандеровцами мозгами перевалило за большинство – социолог

13.10.2020, Москва, Владимир Гладков

Идет стремительное сокращение русскоговорящих людей в мире и, в первую очередь, на Украине, где аргументации, такие, как разрешение говорить на русском языке в тех же ток-шоу, играют роль ширмы, за которой необратимый процесс украинизации страны.

Об этом в эфире YouTube-канала «Голос Правды» заявил донецкий социолог Евгений Копатько, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Идёт стремительное сокращение ареала распространения русского языка в мире. Если тридцать лет назад, за год до развала Советского Союза, на русском языке разговаривали от 350 до 400 млн. человек по разным данным, то сейчас, вот, данные различных исследований, включая ООНовские, что ареал распространения русского языка сократился на 150 млн. человек за 30 лет. Если на Украине не осталось ни одной русской школы, то о чем мы можем говорить?

Причём, ещё раз хочу повторить: несмотря на то, что большинство людей на Украине по-прежнему остаются русско-культурными, русскоговорящими, русско-думающими людьми, тем не менее, большинство граждан Украины выступают за то, чтобы государственным языком был только украинский язык, причем значительная часть и на Востоке Украины, в том числе.

То есть, если перед войной, перед вторым майданом количество людей, которые считали, что должно быть два государственных языка, за двуязычие, выступали чуть больше половины, то за эти 6-7 лет ситуация изменилась. Произошёл перелом, где ареал распространения на мировом фоне сузился», – заявил социолог.

«Дальше, на Украине этот процесс будет ускоряться, потому что говорить, что вам не запрещают говорить на русском языке, в ток-шоу представители различных политических сил говорят на русском языке. Это ни о чем не говорит, несколько лет – и мы можем сказать, что этот процесс выпадет из культурного влияния. Подчеркиваю, большинство людей выступает за один язык – украинский», – добавил Евгений Копатько.